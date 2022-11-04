Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и придирчивым изучением всех приложений в мобильном телефоне.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят фактически под силовым принуждением "перепись населения".

Как написал в своем Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, информация о повышенной активности оккупантов поступает от самих энергодарцев.

"Уже второй день рашисты и коллаборанты из так называемой полиции ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов. Информация о повышенной активности оккупантов поступает от самих энергодарцев, которым уже пришлось принять участие в "переписи", - сообщил он.

Орлов отмечает, что кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, которые остались в городе, оккупанты требуют также предоставить данные о родственниках, которые уехали.

"Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и придирчивым изучением всех приложений в мобильном телефоне", - добавил он.

В связи с этим мэр призвал жителей Энергодара быть максимально осторожными.

Война в Украине: ситуация в Энергодаре

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

3 ноября в НАЭК "Энергоатом" сообщили, что Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за обстрелов российскими оккупантами.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

Вас также могут заинтересовать новости: