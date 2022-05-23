Снегирев предупредил, что в ближайшие месяцы война не закончится.

Боевики-"вагнеровцы", которых Россия стянула для боев на Донбассе, стали "пушечным мясом".

Об этом заявил в эфире 24 канала военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"То есть опять же можем говорить о том, что Россия использует ЧВК "Вагнер" как фактически "пушечное мясо"", - заявил Дмитрий Снегирев.

Эксперт отметил, что огромные потери в рядах врага в Луганской области спровоцированы командованием, происходит "списание боевых".

Он также усомнился, что враг в случае выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей остановится там.

"Когда звучат заявления о том, что война закончится к концу лета - это не соответствует действительности", - сказал Снегирев.

По словам эксперта, в Белгородской области РФ сосредоточено до 20 БТГ, что может свидетельствовать о возможности переброски дополнительных сил для активизации боев на Донбассе, а также продвижения вглубь Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на Луганщине вблизи Попасной бойцами 24 ОМБр был ликвидирован отряд "вагнеровцев".