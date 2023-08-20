Потери врага на 20 августа 2023 года среди офицерского состава российских оккупационных сил серьезные - в частности, ликвидированы еще пилот-майор и капитан.
Уничтожены также вражеские старшие лейтенанты - Дмитрий Дземен и Антон Ковалев, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.
"…успешно демобилизированы: …пилот-майор Евгений Миронов; …капитан-мобик Файрус Гафаров…", - поделился воин.
Защитник украинского государства также показал фотографии "минусованных" противников со звездочками.
Война в Украине - сейчас это стоит знать
Россияне уже длительное время пытаються наступать на востоке Украины, "получают по зубам" от Сил обороны и несут огромные потери. В то же время украинские воины контрнаступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
РФ в Украине уже потеряла приблизительно 257 470 оккупантов и много техники, в том числе 4 346 танков. В начале августа СМИ писали, что с начала вторжения Россия в нашем государстве потеряла 2 306 офицеров.