Уничтожены, в том числе, несколько старших лейтенантов противника.

Потери врага на 20 августа 2023 года среди офицерского состава российских оккупационных сил серьезные - в частности, ликвидированы еще пилот-майор и капитан.

Уничтожены также вражеские старшие лейтенанты - Дмитрий Дземен и Антон Ковалев, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

"…успешно демобилизированы: …пилот-майор Евгений Миронов; …капитан-мобик Файрус Гафаров…", - поделился воин.

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Защитник украинского государства также показал фотографии "минусованных" противников со звездочками.

Война в Украине - сейчас это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаються наступать на востоке Украины, "получают по зубам" от Сил обороны и несут огромные потери. В то же время украинские воины контрнаступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

РФ в Украине уже потеряла приблизительно 257 470 оккупантов и много техники, в том числе 4 346 танков. В начале августа СМИ писали, что с начала вторжения Россия в нашем государстве потеряла 2 306 офицеров.

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