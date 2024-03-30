В войне против России традиционно сложилось, что противник давит до определенного периода, а потом украинские воины переходят в контрнаступление, отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

История показала главное, что если войска просто на долгое время переходят в глухую оборону и не рассматривают вариантов наступления, не готовятся операции, не происходит накопления сил, - это очень сильно деградационно влияет на армию.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире канала "Киев24" сказал, что "это очень сильно затягивает... во времени войну". "А расходы, потери... возрастают в разы. Это прекрасно все понимают...", - подчеркнул он.

По его словам, и в войне против РФ традиционно сложилось, что враги давят до определенного периода, потом украинцы переходят в контрнаступление, и противники отступают. "И каждый раз мы освобождаем дополнительно наши территории. То есть тенденция есть, сохраняется", - добавил Тимочко.

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Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Президент Владимир Зеленский отмечал, что точной даты завершения полномасштабного противостояния с россиянами никто не знает. По мнению британского премьера Риши Сунака, война может еще долго продолжаться, однако украинцы победят РФ.

Немецкая газета Welt писала, что в войне Украины против россиян может начаться "критическая фаза", если западные союзники быстро не передадут Киеву гораздо больше вооружения. Кроме того, журналисты отмечали, что война может быть прекращена в этом году.

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