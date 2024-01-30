Большинство БПЛА запущено было на объекты близко к линии боевого столкновения и государственной границы.

Сегодня ночью большая часть БПЛА была запущена объекты близко к линии боевого столкновения и государственной границы, поэтому там было мало времени и меньше возможностей для их уничтожения.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя ситуацию, что Россия атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из них было уничтожено 15.

"Для некоторых это может быть странно. Все привыкли видеть даже и 100% сбитие", - отметил он.

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При этом добавил, что речь не идет о каком-то изменении тактики.

"Враг наносит удары разным количеством БПЛА на разных направлениях и с разных направлений", - отметил Игнат.

По его словам, российские оккупанты пытались поразить объекты - военные, гражданские и топливно-энергетического сектора, близко от своей границы или оккупированной территории.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что на результативность сбивания вражеских целей влияют ряд факторов, в частности, погодные условия, рельеф местности, опыт бойцов мобильных огневых групп.

"Это не первый раз атакуется прифронтовая зона или зона близкая к границе с государством-агрессором. Бывали случаи, когда сбивали 1 из 5, когда близко к линии фронта", - сказал Игнат.

При этом отметил, что когда БПЛА двигаются дальше, то встречаются с большим количеством сил и средств, которые его могут уничтожить.

Атака РФ 30 января - детали

В ночь на сегодня, 30 января, Россия атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами. Было сбито 15 БПЛА.

Воздушные силы сообщили, что дроны запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым. Ракеты были запущены с установок С-300 из Донецкой области.

Было уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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