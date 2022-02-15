Колонны с техникой снимают жители приграничных регионов России.

Россия якобы подтягивает военную технику все ближе к украинской границе - об этом свидетельствуют видео, якобы снятые в приграничных районах РФ.

Записи накануне вечером и сегодня утром публикуют российские Телеграм-каналы.

Военную технику в основном фиксируют в Белгородской области, которая граничит с Харьковской.

"Вечерние перемещения танков Т-80У своим ходом по улицам в Белгородской области", - сказано в сообщении канала "Военный осведомитель".

На других записях, как утверждают авторы публикации, можно увидеть танки Т-80У, БМП-2, МТ-ЛБ, "Мста-С" и МТУ-72 Кантемировской дивизии, проходящие по ночным улицам поселка Томаровка. Он расположен в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

На еще одном видео очевидцы показали эшелон с медицинским оборудованием для полевого госпиталя. Он якобы двигался к ж/д станции "Томаровка".

В то же время официального подтверждения того, что видео были сняты именно 14-15 февраля, в настоящее время нет.

Отметим, накануне вечером американская телекомпания CBC News со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что Россия выдвинула на огневую позицию возле границы с Украиной несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок.

В США считают, что Россия нападет на Украину к концу недели, хотя, по словам чиновника, с которым пообщались журналисты, еще не ясно, в какой форме это будет сделано.

Официальные лица страны говорят, что у России сейчас есть 80% сил, необходимых ей для начала полномасштабного вторжения, а остальные находятся в пути. Более 100 000 российских военнослужащих сосредоточены вдоль границ Украины - на востоке, в России, и на севере, в Беларуси.