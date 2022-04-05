Отмечается, что личный состав противника деморализован, что привело, в частности, к увеличению количества случаев дезертирства.

Российские оккупанты имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

По данным Генштаба, продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

Кроме того, отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

Белый дом утверждает, что новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше. Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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