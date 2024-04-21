ВСУ дезориентируют их воздушными шарами, которые имитируют полеты самолетов F-16 и даже F-22.

Украинские вооруженные силы дезориентируют вражеское ПВО воздушными шарами, давая возможность ударным беспилотникам успешно добраться до цели и поразить ее. Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" военный эксперт Александр Мусиенко.

Мусиенко рассказал, что во время атак российских территорий всегда есть беспилотники, которые должны быть сбиты.

"Надо пройти ПВО врага и надо его отвлечь. Надо провести операцию таким образом, чтобы пройти и РЭБ и ПВО. Поэтому сознательно есть цели, которые летят, чтобы отвлечь ПВО, чтобы истощить ПВО", - рассказал эксперт.

Видео дня

Он отметил, что истощать вражескую ПВО тоже очень важно, поскольку они выстреливают свой запас, и несмотря на все запасы ракет у России, это тоже для них проблема.

"Плюс их дезориентируют воздушными шарами, которые имитируют полеты самолетов F-16 и даже F-22. Ну это уже троллинг такой", - рассказал эксперт.

Он отметил, что соответственно, датчики российской ПВО срабатывают на такие "обманки" и по ним срабатывают системы ПВО, а дроны, которые должны поразить цель, успешно долетают.

Украинские дроны в войне

Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Как писало издание The Economist, лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 км и способна достичь Сибири.

В начале апреля ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Издание BILD писало, что Украина вскоре применит дроны с дальнобойностью до 2000 км и более, которые могут атаковать Урал и Заполярье.

Вас также могут заинтересовать новости: