Их демобилизовали по приказу Путина.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров признал, что во время частичной мобилизации в РФ были незаконно призваны более 3 тысяч студентов из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как заявил Гуров на Конгрессе молодых ученых, студенты уже демобилизованы.

"Сейчас большая задача, связанная с ребятами, который были демобилизованы. У нас более 3 тысяч человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, который должны принять сейчас, все мероприятия студенческие", — сказал Гуров на Конгрессе молодых ученых.

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Мобилизация студентов на оккупированных территориях

Как известно, российские оккупанты отправляли на фронт жителей оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В мае стало известно, что оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов. Известны и случаи призыва школьников.

13 ноября российский диктатор Владимир Путин поручил отправить студентов из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых россияне незаконно мобилизовали, домой.

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