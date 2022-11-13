Их отправят домой продолжать обучение.

Российский диктатор Владимир Путин поручил отправить домой студентов из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых россияне незаконно мобилизовали.

"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Незаконная "мобилизация" на оккупированных территориях Украины

Как писал УНИАН, россияне отправляли на фронт жителей оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Из "ЛДНР" отправляли на фронт и заключенных.

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В мае стало известно, что оккупанты планируют привлекать к боевым действиям даже студентов. А накануне всплыла история школьника из Донецкой области, которого россияне отправили фронт еще до окончания обучения.

При этом в городах временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей появлялись новые кладбища – специально для "мобилизованных" на этих территориях.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на оккупированных украинских территориях. Такой шаг позволил оккупантам прибегнуть к принудительной мобилизации украинского населения.

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