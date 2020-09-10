7 сентября морской пехотинец умер в больнице города Торецка.

Сегодня в городе Ананьев Одесской области простились с 20-летним морпехом Русланом Волковым, который погиб из-за подрыва автомобиля в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Ананьевского районного совета в Facebook.

«10 сентября провели в последний путь своего земляка - Руслана Волкова, который погиб в зоне ООС, защищая родную землю. Ананьевский районный совет выражает искренние соболезнования семье погибшего Героя», - сказано в сообщении.

По сообщению 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, провести морпеха в последний путь помимо родных и родственников, пришли представители командования бригады, местных властей и местные жители.

Похоронили матроса Волкова на местном кладбище имени Шестой сотни под звуки военного марша.

Что известно о гибели бойца

Волков подорвался на автомобиле АРС-14 6 сентября. Это произошло в тот момент, когда он вместе с побратимом направлялся к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское. Оба военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В течение суток медики пытались спасти жизнь Волкова. Но из-за обширных ожогов (90% тела) им это не удалось.

7 сентября морской пехотинец умер в больнице города Торецка.

Матрос Волков служил огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части А0216.

Родился 4 января 2000 года, скончался 7 сентября в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных при взрыве автомобиля.

Ситуация на Донбассе

7 сентября в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о смерти одного из военнослужащих, которые накануне были ранены в результате подрыва автомобиля в районе населенного пункта Новгородское.

В штабе отметили, что 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14.

В результате подрыва двое военнослужащих ООС получили ранения различной степени тяжести. Позже один из них скончался. Как выяснилось, это 20-летний морской пехотинец из Ананьевского района Одесской области.

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Автор: Лариса Козовая