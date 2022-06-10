После удара наших военных выжить удалось только одному оккупанту.

Военные ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в оккупированной Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На этот раз запылала база ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины нанесли по ней точный удар. Выжил только один рашист", - уточнил он.

По данным Гайдая, вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали еще в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, утром Гайдай заявил, что Северодонецк держится, однако российские оккупанты уничтожают все на своем пути. Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин.

А 9 июня Гайдай заявил, что украинские военные смогут быстро выбить из Северодонецкая российских оккупантов, если получат от Запада дальнобойные пушки. По его словам, это возможно было бы сделать за два-три дня.

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