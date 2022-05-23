Ее обвиняют в корректировке огня.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики задержали украинскую волонтерку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ирина Горобцова рассказывала подписчикам в Instagram о жизни в оккупации, освещала настроения жителей города и помогала людям.

Женщину похитили из квартиры еще 13 мая, с тех пор она не выходила на связь. Ее родственники просят придать истории огласку, чтобы Ирину смогли спасти из плена.

По их словам, окна дома активистки выходят на Чернобаевку. Рашисты обвиняют ее в том, что она якобы корректировала огонь по аэродрому.

Ранее горсовет Мариуполя дал советы по выживанию в захваченном городе.

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