Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики задержали украинскую волонтерку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ирина Горобцова рассказывала подписчикам в Instagram о жизни в оккупации, освещала настроения жителей города и помогала людям.
Женщину похитили из квартиры еще 13 мая, с тех пор она не выходила на связь. Ее родственники просят придать истории огласку, чтобы Ирину смогли спасти из плена.
Россияне похитили блогерку из Херсона через сообщения в соцсетях
По их словам, окна дома активистки выходят на Чернобаевку. Рашисты обвиняют ее в том, что она якобы корректировала огонь по аэродрому.
Ранее горсовет Мариуполя дал советы по выживанию в захваченном городе.