Пограничники не уточнили направление, на котором это произошло.

С помощью дрона пограничников уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Дрон пограничников снова помог артиллеристам бить врага. Как результат - уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый результат успешной кооперации пограничников и артиллеристов. В то же время пограничники не уточнили направление, на котором это произошло.

Несколько дней назад на Луганщине россияне атаковали украинских пограничников дронами-камикадзе, но, к счастью, никто не пострадал. Также в ГПСУ рассказали, как военнообязанные мужчины бегут из Украины: в ведомстве подчеркнули риски такого опрометчивого решения.

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