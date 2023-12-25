Глава Минобороны уточнил, есть ли давление на Украину поставить военные операции "на паузу".

Глава Минобороны Рустем Умеров высказался о некоторых фронтовых операциях ВСУ и уточнил, давят ли на Украину партнеры с требованиями поставить какие-то действия на"паузу".

По словам чиновника, статично ничего не бывает. Украина зависима от сотрудничества с другими странами и не имеет необходимого оружия в достаточном количестве в вопросе противостояния РФ.

"Это динамика, с которой мы и начинали: статически ничего не бывает. Некоторые средства, оборудование либо не вовремя приходят, либо они закончились, либо придут позже. Это операционные вопросы, по которым мы с ними в постоянном контакте", - указал чиновник "Суспільному".

Он акцентировал, Украина должна наблюдать за дальнейшими действиями врага: государство планирует определенный план обороны, затем обсуждает его детали с партнерами. До момента, пока Украина не восстановит свою экономику, отчитываться о военных успехах на "Рамштайн" придется постоянно. "Каждый месяц у нас есть "Рамштайн", мы должны им говорить, какие у нас есть способности, как мы можем продвигаться и что нам для этого нужно", - напомнил министр.

По словам Умерова, задача Украины - защищать себя максимально эффективно. Поэтому с точки зрения вопросов "экономии", определенные силы и средства должны быть в ВСУ, но государство должно использовать их подотчетно. "Силы и средства у нас должны быть, но если они идут за счет партнеров, мы должны тоже отвечать", - указал он.

Умеров высказался о мобилизации из заграницы

В этом же интервью Умеров прокомментировал "болезненный" для общества вопрос о мобилизации мужчин из заграницы. Он акцентировал, что это вопрос "справедливости", поскольку защита родины - общее дело украинцев.

По словам министра, Минобороны рассматривает для призыва мужчин в возрасте от 25 лет до 60 лет, поэтому, если Украина примет необходимое решение по категориям военнообязанных, свое приглашение получит каждый.

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