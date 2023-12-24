Наблюдается затишье в использовании управляемых авиабомб.

Сбитие трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 украинскими военными существенно повлияло на тактику захватчиков на Херсонском направлении.

"Существенно отразилось [сбитие трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала в эфире телемарафона пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам применять такой способ воздушного давления. Однако они использовали "самое маленькое погодное окошко", пытаясь "наверстать" потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

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"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", – отметила Гуменюк.

Сбивание российских истребителей

22 декабря в полдень на южном направлении наши защитники сбили сразу три Су-34. С начала войны РФ потеряла уже 35 таких "птичек".

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что уничтоженные самолеты могли быть из новой партии, поскольку буквально в ноябре россияне кичились, что "наши мальчики получили новую партию Су-34".

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, обнаглевшие оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию.

СМИ подсчитали, что за это время Россия потеряла уже более 200 пилотов. Только в 2023 году было ликвидировано не менее 59 военных пилотов.

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