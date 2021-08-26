В частности, представители Украины призвали РФ выполнять договоренности лидеров государств "Нормандского формата", достигнутые в декабре 2019 года в Париже.

Украинская делегация на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе выдвинула Российской Федерации ряд требований.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook по итогам сегодняшних переговоров ТКГ.

В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый заместитель председателя украинской делегации Алексей Резников напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы и процитировал федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая во время пресс-конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является Российская Федерация.

В связи с этим, украинская делегация призвала российскую сторону ответственно отнестись к выполнению решений, которые были приняты при участии российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2019 года.

Так, в гуманитарной части участники переговоров от Украины призвали РФ "ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны".

В вопросах безопасности украинская сторона призвала РФ "обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня".

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Также, представители Украины призвали РФ "обеспечить реализацию комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных девятнадцати участков на линии разграничения, обеспечив таким образом, безопасный доступ граждан и гражданского персонала к критическим объектам инфраструктуры с целью обеспечения их устойчивой работы и восстановления.

Отдельно украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В политической части представители Украины приветствовали разблокирование работы политической подгруппы и призвали российскую сторону "сосредоточиться на ответственной работе по повестке дня и выполнении решений лидеров государств Нормандского формата".

Автор: Виталий Саенко