Процесс длился около 10 лет.

Украинский пилот рассказал, как утилизировали стратегическую и тяжелую бомбардировочную авиацию независимой Украины. Ее уничтожали около 10 лет, финал чего пришелся на Полтаву, как было определено Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году.

"Первый самолет из полтавского авиаполка попал "под нож" еще 12 ноября 2002 года. Я уволился немного раньше, чтобы этого не видеть... Вряд ли кто-то из нас тогда читал Будапештский меморандум, и могли ли мы действительно осознать, что происходило в те времена. Не думаю, что Украина получила топливо для АЭС по вывезенным ракетным ядерным зарядам. А вот то, что базировавшаяся в Полтаве военнослужащие авиачасти не дождались жилья, так это точно. Хотя высшее командование обещало: "Порежем самолеты - построим несколько многоэтажек для военных". И где они?... Новейшие самолеты Ту-22М3, которые мы имели на вооружении, были выпущены в начале 1990-х. Мы забрали их из гарнизона "Стрый" в Полтаву, где они сначала были на вооружении, а потом в конце концов порезаны", - рассказал пилот Ту-22М3, подполковник Виктор Савченко, передает "Телеграф".

По его словам, как долго Украина могла бы обслуживать такие самолеты, чтобы они долетали до своего конечного ресурса, трудно сказать, ведь большинство запчастей к ним поступало из России: "После 2014 торговля с ней не велась".

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Также Савченко рассказал о перешедших России ракетах Х-22, которыми россияне теперь бьют по мирным украинским городам. Скорее всего, их усовершенствовали.

"Алгоритм использования ракеты Х-22, которые они несут, зависит от задачи, поставленной экипажу. Наведение и пуск ракет непосредственно по определенной цели в определенное время совершает штурман под контролем командира. Пилоты Ту-95МС или Ту-160, запускающие ракеты Х-55 (Х-555) и Х-101, конкретных целей не знают, но точно знают, что они улетают в Украину", - сказал он.

Российские ракеты Х-22 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что Россия сейчас делает упор на производство баллистических ракет:

"Это было видно по соотношению производств тех или иных типов ракет. Наиболее высокими темпами возрастало производство именно баллистических ракет - "Искандер", "Кинжал". И довольно активна шла модификация ракет Х-22 в Х-32. Эти ракеты очень сложно сбивать",.

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