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Этой ночью войска Российской Федерации запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". Воздушная тревога уже достигла западных регионов.

Сейчас угроза со стороны оккупантов существует для жителей Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Согласно последнему обновлению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в сторону Киева с северо-востока летит один беспилотник. Также БПЛА летят в сторону городов Ривне и Каменец-Подольский.

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Угроза обстрела Украины

Как известно, российская оккупационная армия ежедневно наносит ракетные и дроновые удары по территории страны. Вчера посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало предупреждение для своих граждан, находящихся на территории воюющей страны.

В заявлении говорится об "увеличенных угрозах" со стороны российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру.

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