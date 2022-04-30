На свежем изображении хорошо видны последствия обстрелов российских оккупантов.

Компания Maxar Technologies сделала спутниковый снимок территории "Азовстали" в Мариуполе. На свежем изображении хорошо видны тотальные разрушения, к которым привели бомбардировки российских оккупантов.

Эксклюзивный спутниковый снимок получило издание CNN.

Фото подтверждает, что большая часть зданий на территории "Азовстали" полностью разрушены. В других сооружениях четко видны дыры в крышах — это результат массированных обстрелов.

Журналисты CNN также получили комментарий от заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара о ситуации на мариупольском заводе: "Там есть подвалы и бункеры, до которых мы не можем добраться, потому что они находятся под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Там есть дети в возрасте от четырех месяцев до 16 лет. Но есть люди, оказавшиеся в ловушке в местах, куда невозможно добраться".

Война в Украине: ситуация на заводе "Азовсталь"

Территория комплекса подвергается почти беспрерывным бомбардировкам со стороны российских оккупантов. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для мирных украинцев и военных в подвалах "Азовстали" счет идет не на дни, а на часы.

Два дня назад на территории завода обстреляли полевой госпиталь. В результате часть раненых украинских воинов погибли, а другие получили новые повреждения.

По словам Паламара, защитники города продолжают держать оборону, а тактика россиян похожа на средневековую осаду. Вчерашний режим тишины рашисты использовали для штурма позиций на "Азовстали". Атака получилась неудачной.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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