У представителя "ЛНР" на переговорах в Минске есть российский паспорт (фото, видео)

Фотокопию паспорта гражданина РФ показал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Владислав Дейнего, который называет себя "министром иностранных дел" группировки "ЛНР" получил российское гражданство.

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Фотокопию его паспорта гражданина РФ показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, пишут Новости Донбасса.

Резников также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате.

Дейнего является приглашенным участником ТКГ в минске в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов "ЛДНР", в переговорах настаивает Россия.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых приглашенных от ОРЛО (Владислав Дейнего) и ОРДО (Наталья Никонорова). Перед этим, в течение двух часов, украинская сторона сообщала делегации РФ о том, что ей известно о российском гражданстве "приглашенных" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В пример были предъявлены копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 мая, в режиме видеоконференции состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором Украину представила обновленная делегация.