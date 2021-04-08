Подозреваемому инкриминируется совершение действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Правоохранители сообщили о подозрении так называемому «министру связи и массовых коммуникаций» оккупационной администрации РФ в Луганской области.

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Как сообщает Офис генпрокурора, подозреваемому инкриминируется совершение действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования через них у местных жителей идеологии РФ.

Сейчас он продолжает организовывать работу «министерства» путем участия в проведении совещаний в так называемых «комитетах» и «коллегиях», принимает единоличные решения, обязательные для исполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой «ЛНР», направленные на общее функционирование системы так называемых «органов власти» оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Подозреваемый объявлен в розыск.

По данным СМИ, должность "министра связи и массовых коммуникаций" в оккупационной администрации на Луганщине занимает Олег Фетисов.

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Автор: Виктория Токарева