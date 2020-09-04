Потерь в рядах украинской армии нет.

За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано вражеских обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Аналогичная ситуация наблюдается и с начала текущих суток - на всех участках фронта сохраняется тишина.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

В штабе добавляют, что в районе ООС продолжается ликвидация пожаров, возникших в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники", - уточнили в командовании.

Уже ликвидированы пожары в таких населенных пунктах, как Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка. Также продолжается разминирование территории и восстановление поврежденных обстрелами домов.

Пожары на востоке Украины: что известно

О возгорания сухой травы в регионе стало известно 2 сентября. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине.

В тот же день в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

По последним данным, с ожогами госпитализировали уже троих военных, один погиб.

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Автор: Юрий Годован