Россиянам просто нужно, что-то показать, что они что-то могут, говорит эксперт.

Военный эксперт Александр Коваленко указал на признак того, что оккупанты знатно нервничают из-за провалов на поле боя. Этим он объяснил их бомбардировку острова Змеиный, на котором никого нет.

"Но они для этого дела рисковали корытами Су-24 и нанесли в ночь с 10 на 11 серию бомбовых ударов по Змеиному", — написал Коваленко в своем Телеграмм-канале.

Также эксперт обратил внимание на видео, которое "разгоняют" российские пропагандисты, с якобы ударом надводным дроном по мосту в Затоке. Эта конструкция уже не пригодна к использованию совсем, отметил он и напомнил, что оккупанты уже наносили по нему 8-9 ударов.

Видео дня

"Россиянам просто нужно что-то показать, что они что-то могут. Нет, не в зоне боевых действий. Не на поле боя. А вот в войне против безлюдных островов и разрушенных мостов. Так что же это, если не истерия?" - подытожил Коваленко.

Россия бомбила остров Змеиный в ночь на 11 февраля

Ранее в ВСУ сообщили, что Россия двумя Су-24М осуществила бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

В то же время с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма российские войска применили три противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону.

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