Самолеты F-16 способны уничтожать крылатые ракеты типа "Калибр", Х-101 или другие, которые по факту летят на дозвуковой скорости.

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что хотя истребители F-16 и усилят украинскую систему ПВО, эти самолеты не смогут сбивать ракеты Х-22 или "Оникс", которыми Россия терроризирует украинские города. Однако F-16 будут эффективными для ударов по местам запуска и хранения вражеских ракет.

"F-16 – это то вооружение, которое способно усилить систему противовоздушной обороны. Это означает, что большое количество целей может быть уничтожено. Но при этом, учитывая, что те ракеты, которые используются, например, Х-22 или "Оникс", они, к сожалению, не могут быть уничтожены F-16, потому что это самолет, который способен уничтожать крылатые ракеты типа "Калибр" или Х-101 или другие, которые по факту летят на дозвуковой скорости. F-16 способны уничтожать дроны и другие виды вооружений, которые используются сегодня РФ для нанесения таких террористических атак", – объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время эти истребители будут эффективными для нанесения ударов по складам боеприпасов, аэродромам или стартовым комплексам, с которых РФ запускает ракеты по Украине.

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"Если говорить о том, как F-16 могут помочь бороться с такими ракетами, как "Оникс", нам нужны средства поражения именно стартовых комплексов – это должны быть крылатые ракеты средней и большой дальности, которые способны уничтожать пусковые установки на территории Российской Федерации и на временно оккупированных РФ территориях. Речь идет об аэродромах и соответствующих пунктах хранения боеприпасов на территории Крыма. Соответственно, имеется для F-16 достаточное количество различных боеприпасов, которые могут запускаться. Это не только Storm Shadow, но и более серьезные виды вооружения, которые способны долететь до условных баз дислокации пусковых установок, запускающих "Оникс", и пусковых установок, запускающих Х-22", – резюмировал Долинце.

Истребители F-16 для Украины

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 ближе к концу 2023 года. В то же время он подчеркнул, что эти самолеты не станут панацеей. По словам Кирби, больше всего Украина нуждается в другом: амуниции, артиллерии, броне (танках) и ПВО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина должна подготовить свою инфраструктуру для того, чтобы получить F-16 четвертого поколения. Речь идет об укрытиях, обеспечении, заправочных станциях и тому подобном. Как только будет готова инфраструктура, пилоты и инженеры, партнеры примут решение о передаче самолетов.

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