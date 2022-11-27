По словам Арестовича, оккупанты не могут добиться хоть какого-то успеха.

Советник Офиса президента Алексей Арестович описал ситуацию на фронте. Он рассказал, что сейчас происходит под Бахмутом и ведутся ли бои на Херсонщине.

В эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным Арестович напомнил о том, что за последние недели в Херсоне погибло немало людей, которые попали под обстрелы РФ. Рашисты, считая город "своим", бьют по нему и убивают мирное население.

На Херсонском направлении продолжаются бои, оккупанты получают ответные удары от ВСУ, между ними идут артиллерийские дуэли, отметил Арестович. Однако у защитников Украины есть преимущество - HIMARS, а потому рашисты "получают" гораздо больше "жары", чем военные нашей страны.

"Надо очень четко понимать что пока они (оккупанты - УНИАН) не будут отжаты на приличные несколько десятков километров от берега, обстрелы Херсона будут продолжаться. Поэтому все, кто живет в Херсоне, должны принимать решение самостоятельно, что им делать дальше: оставаться или не оставаться..." - отметил Арестович и призвал людей не ингорировать сигналы тревоги.

Также советник ОП рассказал о ситуации на фронте в районе Угледара. Российские войска там не могут похвастаться успехами. По словам Арестовича, ВСУ активно срывают все планы рашистов. От Марьинки до Бахмута оккупанты начали "активничать". Советник ОП рассказал, что россияне проявляют особо активные действия в направлении юго-запада от Горловки.

"Вот там они сосредоточили усилия. "ЧВКашники", кадровые части, мобилизованные - они пытаются прорвать фронт и двинуться в направлении на перерезание, я так понимаю, трассы. Там других вариантов нет, Авдеевка и Константиновка... Вот они бьют в район Озаряновки, где у нас основная точка приложения усилий... И там достаточно непростая обстановка, потому что, как обычно, концентрация на узком участке превосходящих сил противника, артиллерии и так далее", - рассказал Арестович и отметил, что наши войска работают в ответ и дают врагу отпор.

В районе Бахмута и Соледара наблюдается "привычная картина", добавил советник ОП. Рашисты совершают несколько атак в течение светового дня. Однако Арестович отметил, что у оккупантов ничего не получается, а потому на полях появляются "новые слои" из мертвых россиян.

"Район Кременной и от Кременной до Сватово, там инициатива принадлежит скорее украинской стороне. Они (оккупанты - УНИАН) огрызаются, проводят короткие контратаки, которые не имеют значения выше тактического. Это всегда то, что мы говорили: 2-3 взвода, 1-2 роты, пытаются решить какую-то задачу за захват очередного перекрестка, высоты, окраины деревни и лесополосы. Но без особого успеха", - резюмировал Арестович.

Ситуация на фронте

По информации аналитиков ISW, в Украине в ближайшие недели возрастет темп боевых действий на фронте. Температура воздуха в нашей стране постепенно падает, и земля на передовой промерзает, потому скоро начнутся новіе бои.

Между тем потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию". По состоянию на 27 ноября ВСУ ликвидировали около 87 тысяч оккупантов.

Сообщается, что за сутки оккупанты 54 раза обстреляли Херсонщину, есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых один ребенок. А в Мелитополе коллаборанты ищут пути бегства в РФ.

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