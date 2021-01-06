Среди украинских военнослужащих боевых потерь нет.

Сегодня на Донбассе вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня оккупантами.

Читайте такжеНикаких "ЛНР-ДНР": в ВСУ объяснили, как правильно называть оккупированные территории ДонбассаОб этом говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Только вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку Водяного на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, и крупнокалиберного пулемета.

"В полдень вражескую огневую активность российско-оккупационных войск было замечено и вблизи Опытного. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации было сообщено представителям ОБСЕ.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в ООС.

В сообщении также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

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Автор: Татьяна Поляковская