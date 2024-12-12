Средств, способных это сделать, у Украины становится все больше.

Ночью 11 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили сразу два российских объекта, которые имеют отношение к атакам РФ по территории нашего государства. Они расположены в Брянской и Ростовской областях.

Как отметил в эфире "Эспресо" военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, точно неизвестно, чем именно были нанесены удары. Однако средств, способных это сделать, у Украины становится все больше.

"Кроме дальнобойных дронов, таких как "Лютый", могли использовать дроны-ракеты, о которых объявил президент Украины, например, "Паляниця". Не исключается возможность применения по подобным объектам новых дронов", – пояснил он.

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Отмечается, что в Ростовской области под ударом оказалось авиационное предприятие.

По словам Рябыха, там хранились, в частности, бомбардировщики Ту-95, которые были переоборудованы для использования ракет Х-101 вместо Х-555.

"Завод имени Бериева также поддерживает техническую эксплуатацию самолетов ДРЛС Российской Федерации А-50, которые играют важную роль в организации террористических ударов по Украине", – добавил эксперт.

Атака на Россию 11 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны была атакована нефтебаза на территории Брянской области РФ.

Речь идет о НП "Брянск", который активно используется для снабжения оккупационной армии РФ. Это наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Кроме того, под атакой был Таганрог. Местные жители говорили, что целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Это не первая атака на этот авиазавод – весной этого года его уже атаковали украинские беспилотники.

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