Указывается, что для Москвы количество ракет может оказаться важнее качества.

Баллистические ракеты северокорейского производства далеко не панацея для России на войне с Украиной, пишет Business Insider.

"Их сила проистекает не только из их точности, но и из размера арсенала, предоставленного Северной Кореей, и ее способности производить больше - все это неясно. Москва также не может рассчитывать на то, что дополнительные ракетные удары сломят моральный дух украинцев там, где волны предыдущих атак потерпели неудачу", - пишет издание.

По данным американской разведки, по всей видимости, в начале января Россия запустила по Украине северокорейские баллистические ракеты малой дальности KN-23 (Hwasong-11Ga) и KN-24 (Hwasongpho-11Na).

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"Это более сложные твердотопливные ракеты, которые можно запустить без особого времени на подготовку", - сказал эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Масао Дальгрен.

Отмечается, что знания об их возможностях будут расширяться по мере анализа мест ударов и обломков ракет. Но на данный момент об их возможностях, особенно о точности, известно немного.

Также указывается, что для Москвы количество ракет может оказаться важнее качества:

"Чтобы компенсировать плохую эффективность своих сухопутных войск и военно-воздушных сил, Россия израсходовала огромное количество управляемых ракет и артиллерийских снарядов, но пока без решающего эффекта. Это говорит о том, что России понадобится много северокорейских ракет, что, в свою очередь, поднимает вопрос о возможностях Северной Кореи по их производству".

Издание делает вывод, что северокорейские ракеты могут быть только дополнением к российской огневой мощи. И если же ракеты России не смогут сломить Украину, то и ракеты Северной Кореи этого не смогут.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что КНДР сможет в полном объеме обеспечить РФ артиллерийским вооружением:

"Человеческий ресурс там серьезный, оборонные способности, к сожалению, не сопоставимы с РФ, они могут работать гораздо эффективнее. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения точно будет".

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