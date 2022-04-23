В целях экономии боеприпасов враг уже сейчас старается не использоваться высокоточные ракеты.

Россия изменит интенсивность обстрелов территории Украины в связи с нехваткой боеприпасов и невозможностью быстрого пополнения запасов.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Запасы есть запасы – их нужно пополнять. Когда начнет не хватать технологий для обновления ракетного запаса, обстрелов станет меньше. Когда у них закончатся запасы для производства, сектор ВПК по производству ракет начнет деградировать. По некоторым программам он уже сейчас очень уменьшается. Думаю, в перспективе уменьшится еще больше. С производством гиперзвукового и высокоточного оружия у них будут проблемы", - заявил эксперт.

Мусиенко также отметил, что имеющихся у России запасов боеприпасов хватит на достаточно ограниченный промежуток времени.

"Пока что запасы есть, и россияне пытаются их использовать. Как надолго хватит этих запасов, зависит от интенсивности обстрелов. На несколько недель, думаю, хватит. А дальше будут серьезные проблемы. Как я уже сказал, запасы ракет будут постепенно иссякать. А технологии для производства новых или модернизации существующих им уже отрезают", - сказал эксперт.

По словам Мусиенко, в целях экономии боеприпасов враг уже сейчас старается не использоваться высокоточные ракеты.

"Оккупанты уже берегут ракеты. Ведь там, где заводят свои силы ПВО, они стараются не использовать высокоточные ракеты. Россияне залетают в наше воздушное пространство и наносят удары авиабомбами, которые намного дешевле и не требуют высоких технологий. И также там, где могут, используют "Точки-У", а не "Искандеры", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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