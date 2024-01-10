С собой дают только мешки для трупов.

Российские оккупанты настолько плохо экипированы, что крадут друг у друга одежду, рюкзаки и бритвы.

Как рассказала "Радио Свобода" жена военнослужащего Татьяна, ее муж Сергей пошел в оккупационную армию в июле, потому что его соблазнила высокая зарплата, которую обещал Кремль. Однако отсутствие элементарного снаряжения сказалось уже во время его прибытия на передовую.

"Когда их вывозили на первую миссию, у них даже не было лопат. Их просто высадили на пустом поле, и все. Они туда ничего не заносят: ни перчаток, ни теплого белья, ни боеприпасов. Им даже лопаты не дали. Но дали мешки для трупов", - жалуется жена оккупанта.

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По ее словам, на войне Сергей зарабатывает втрое больше чем гражданским, но половину этих денег вынужден отдавать на одежду, еду и снаряжение. С отчаяния российские солдаты грабят друг друга.

"У одного парня украли теплые перчатки, когда он шел на строй. Другой потерял свой рюкзак с новым теплым костюмом, когда был на задании. Он вернулся из боя живым, но рюкзака не было. Он спрашивает, где он, и ему говорят, что он сгорел", - отмечает Татьяна.

У ее мужа тоже все украли. Женщина слышала, что у некоторых солдат воруют телефоны и деньги в поездах, когда они едут к своим частям.

"Некоторые так без связи и сидят. Все, казалось бы, должны быть заодно и вместе, а тут такое. Свои же у своих. Как так можно? Хлеб там на вес золота. И вода тоже. Он теперь делает два-три глотка и откладывает, потому что на задании же им еду не возят. Забросят на две-три недели на передовую и выживай как хочешь", - жалуется Татьяна.

Как отмечается, российская армия уже давно страдает от проблем с материально-техническим обеспечением и коррупцией. Мобилизованные войска и новобранцы, прибывающие на линию фронта, обнаруживают, что им не хватает основного оборудования.

Проблемы оккупантов на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, на Левобережье Херсонской области российские военные жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Также есть проблемы с наличием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников, а также не хватает возможностей противобатарейной борьбы и связи.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что оккупационная армия имеет те же проблемы, что и ВСУ, но умноженные на масштаб РФ и усиленные санкциями.

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