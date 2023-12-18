ВСУ продолжают отбиваться от врага на левом берегу / фото 22 отдельная механизированная бригада

Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Им даже удается продолжать перебрасывать подкрепления на этом участке фронта.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российского "военкора". В то же время другой милблогер утверждал, что у оккупационных войск в Херсонской области возникли очередные проблемы.

В частности, российские военные жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Также у ВС РФ в районе села Крынки есть проблемы с наличием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников, а также не хватает возможностей противобатарейной борьбы и связи.

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По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, под Крынками действуют подразделения российского 2-го мотострелкового батальона.

Война в Украине - ситуация на Левобережье Херсонской области

По данным британской разведки, новая дивизия РФ провалила операции на левом берегу Херсонщины. Вновь сформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия (российских воздушных сил "ВДВ") понесла чрезвычайно тяжелые потери.

Недавно в ISW утверждали, ВСУ достигают успехов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако позже стало известно, что оккупанты отбили несколько украинских позиций.

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