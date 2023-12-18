У врага проблемы из-за нехватки РЭБ, возможностей противобатарейной борьбы и связи.

Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Им даже удается продолжать перебрасывать подкрепления на этом участке фронта.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российского "военкора". В то же время другой милблогер утверждал, что у оккупационных войск в Херсонской области возникли очередные проблемы.

В частности, российские военные жалуются на отсутствие транспорта для эвакуации раненых. Также у ВС РФ в районе села Крынки есть проблемы с наличием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников, а также не хватает возможностей противобатарейной борьбы и связи.

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По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, под Крынками действуют подразделения российского 2-го мотострелкового батальона.

Война в Украине - ситуация на Левобережье Херсонской области

По данным британской разведки, новая дивизия РФ провалила операции на левом берегу Херсонщины. Вновь сформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия (российских воздушных сил "ВДВ") понесла чрезвычайно тяжелые потери.

Недавно в ISW утверждали, ВСУ достигают успехов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако позже стало известно, что оккупанты отбили несколько украинских позиций.

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