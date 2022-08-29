В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Российские оккупанты ударили по трем районам Днепропетровской области. Захватчики снова били по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Никопольском районе попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской громаде. По предварительным данным, без пострадавших.

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Кроме того, ночью захватчики обстреляли Червоногригоровку, в результате чего там повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света остались 2,6 тысячи семей. В Марганце масштабы разрушений еще устанавливаются.

Также россияне утром обстреляли Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде после взрыва вспыхнул произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала в дачный массив.

Как ранее сообщал УНИАН, утром в понедельник, 29 августа, СМИ сообщили, что в Харькове, Херсоне и Днепропетровской области прогремели взрывы.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе прогремели взрывы. По его словам, оккупанты в 6:00 ударили по Харькову кассетными снарядами.

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