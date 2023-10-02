В российских медиа США в качестве "пугалки" потому, что со времен СССР ей было присуще создание врага, особенно внешнего.

Российская пропаганда использует наиболее абсурдные "вбросы", как например, с "украинскими био-лабораториями", поскольку, чем более абсурдна ложь, тем скорее в нее поверят.

Об этом рассказала автор проекта по противодействию дезинформации "НотаЕнота" Алена Романюк в эфире "Сніданку з 1+1".

"Такие фейки не новы для российской пропаганды. Чем глупее ложь, тем больше люди в нее могут поверить. Фейк о био-лаборатории не новый, он применялся сначала в отношении Грузии еще в 2008 году. Но тогда это было "на минималках". Серьезный акцент на американских биолабораториях в Украине начался делаться в 2014-м году – информация была размещена на сайте-помойке, однако на этот ресурс начали ссылаться несколько российских медиа и пророссийских в самой Украине. И этот фейк начинает развиваться и активно распространяться через пул медведчуковских каналов в 2020-м году", отмечает Романюк.

По ее словам, после полномасштабного вторжения Россия начала рассказывать россиянам про угрозы, включая сюжеты, что НАТО якобы размещает био-лаборатории на территории Украины уже десятки лет, и таким образом оправдывать вторжение для внутренней аудитории.

США в пропагандистских сюжетах используется в качестве "пугалки" для россиян, поскольку со времен СССР ей было присуще создание врага, особенно внешнего. По словам Романюк, пропагандистский нарратив для россиян звучит примерно так:

"У нас есть внешний враг, американцы, от которого нужно защищаться. И теперь этот враг уже на границе с Украиной, и нужно его отгонять"

И хотя в Украине действительно есть био-лаборатории, но они не американские, а украинские, и информация о них есть в открытом доступе – часть из них получали гранты от правительства США для борьбы с разного вида инфекциями, отмечает эксперт, доказать это людям с уже промытыми мозгами затруднительно.

"Одна из технологий российской пропаганды – размытие реальности. Про Бучу и Ирпень они рассказывают, мол, пока российские войска были там, было всё нормально, значит, виновата Украина. С другой стороны рассказывают, что это постановка. Поэтому российская пропаганда – это многоголовая гидра, которая на каждую из целевых аудиторий в каждой из стран использует свои методы. И один из этих методов – создание конспирологических теорий вроде "биолабораторий", которые получают развитие в десятках направлений", - сказала Романюк.