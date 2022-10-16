В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины.

Из оккупированного Херсона бегут предатели. Украинская операция за несколько недель может сильно повлиять на ход событий. Прощаются с Херсоном и сами россияне.

Об этом рассказал экономист и политолог Олег Соскин в новом выпуске программы "Аргумент".

По его словам, сейчас российские оккупанты уже понимают, что Херсон они не удержат. Ведь нет возможности перебросить туда свежих "мобиков".

"Доставлять туда снаряды, новое вооружение тяжелое невозможно... В октябре вода будет такая холодная, что не переправишься на тот берег", - отметил Соскин.

"Если сейчас начнется операция, максимум за две недели войска наши уже будут стоять под Херсоном", - уверен политолог.

Он добавил, что у оккупантов на Херсонском направлении начнутся проблемы с провизией и зимним обмундированием. Плюс у них наблюдается нехватка медикаментов.

"То есть у оккупантов фактически не остается городов с инфраструктурой. У них остался Берислав и Херсон, а все остальное - каждый день происходит сжатие", - отметил Соскин.

Кроме того, заканчиваются горяче-смазочные материалы. Также россияне не знают, что дальше будут делать с ранеными.

По словам политолога, "зеленого коридора" для россиян на Херсонском направлении не будет. Им остается одно - сдаваться в плен.

Контраступление ВСУ на Херсонщине

В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

2 октября, по информации британской разведки, ВСУ начали новую фазу наступательных операций в области.

6 октября председатель объединенного координационного пресс центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили в октябре более 400 квадратных километров Херсонщины.

Уже 7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области.

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