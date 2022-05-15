15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а на пути автомобиль попал под обстрел российских войск.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.
"Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома. Желающих уехать все больше. Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили", - написал глава ОГА.
Гайдай подчеркнул, что люди в безопасности.
Ситуация на Луганщине:
15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал основные планы действий рашистов в Луганской области. По его словам, фашисты хотят наступать в районе Попасной, а также захватить Северодонецк.
При этом Гайдай напомнил, что армия РФ уже третий месяц не способна пробиться со стороны Рубежного.
"У них есть определенные успехи, но только тогда, когда в результате ежесуточного обстрела территорий населенных пунктов они полностью разрушают села и понемногу продвигаются по руинам, и это они называют огромным успехом", - отметил Гайдай.