К счастью, обошлось без пострадавших.

15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а на пути автомобиль попал под обстрел российских войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

"Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома. Желающих уехать все больше. Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили", - написал глава ОГА.

Гайдай подчеркнул, что люди в безопасности.

Ситуация на Луганщине:

15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал основные планы действий рашистов в Луганской области. По его словам, фашисты хотят наступать в районе Попасной, а также захватить Северодонецк.

При этом Гайдай напомнил, что армия РФ уже третий месяц не способна пробиться со стороны Рубежного.

"У них есть определенные успехи, но только тогда, когда в результате ежесуточного обстрела территорий населенных пунктов они полностью разрушают села и понемногу продвигаются по руинам, и это они называют огромным успехом", - отметил Гайдай.

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