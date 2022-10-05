Эти бочки могут быть с топливом и со взрывчаткой.

Жители Херсона сообщают о закапывании врагом странных бочек в траншеях. Эти мероприятия, по мнению военного эксперта Олега Жданова, призваны якобы усилить оборонную позицию оккупантов в предверии украинского наступления.

Об этом Жданов рассказал в своем блоге.

Эксперт не сбрасывает со счетов вариант о создании россиянами огневого кольца в городе.

"Либо эти бочки могут быть с топливом, чтобы создать сплошные зоны пожаров для предовращения продвижения ВСУ. Также эти бочки могут быть со взрывчаткой. То же самое для создания сплошных зон разрушения и огневых препятствий для препятствия продвижения техники нашей армии", - отметил он.

Жданов вспомнил, как российские войска в Крыму разрыли траншеи и заложили в них 48 морских мин. Все для того, чтобы создать "телевизионную картинку" якобы героического уничтожение одним танкистом целого склада боеприпасов ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.

Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "движутся на юге быстро и мощно". По его словам, освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - глава государства.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

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