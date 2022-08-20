После первой провальной атаки оккупанты восстановили силы и снова бросились в бой.

Российские оккупанты вторые сутки подряд пытаются атаковать позиции ВСУ в Благодатном районе на юге Украине. Первая атака провалилась, после чего враги отступили для восстановления сил. Затем они организовали второе наступление, которое сейчас сдерживают бойцы ВСУ.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр оперативного командования "Пивдень" в свежем отчете о ситуации на фронте.

"До глубокой ночи силами десантно-штурмовых подразделений при поддержке БМД-4, двух танков Т-72 и артиллерии пытался улучшить тактическое положение в Благодатном районе путем проведения штурмовых действий. Успеха не имел. Отступил на восстановление сил и запасов. С рассветом пополненным составом продолжил ведение штурмовых действий. Бой продолжается", — сообщили в ОК "Пивдень".

В отчете также упоминается, что враг совершил три авиационных удара по позициям украинских защитников. Обошлось без жертв. А вот рашисты сегодня, 20 августа, потеряли 10 человек личного состава и 2 единицы бронированной техники на юге.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о штурмах врага на нескольких направлениях. Оккупанты пытались атаковать в районах Новодмитровки, Вернополья, Курульки, Ивано-Дарьевки, Бахмута, Зайцевого, Кодемы и других населенных пунктов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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