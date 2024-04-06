Коваленко предположил, что для ударов по аэродромам может использоваться такая же компонента, как и по НПЗ.

Удары в районе трех крупных российских аэродромов в Морозовске, Энгельсе и Ейске можно оценить как проведение системной работы по объектам, имеющим для России непосредственное значение в вопросах нанесения ударов по территории Украины.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона проанализировал возможные последствия для россиян от поврежденного или уничтоженного ресурса на аэродромах.

"Если говорить о Морозовске, то это основная авиационная база со стороны россиян возле нашей границы, на которой концентрируется тактическая авиация - Су-34, Су-27, Су-30, Су-24. Самолеты Су-34, это фронтовые бомбардировщики, которые используются непосредственно для нанесения ударов с использованием КАБов, то есть основная такая "рабочая птичка", которая использует эту компоненту", - акцентировал Коваленко.

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На аэродроме "Энгельс" преимущественно сконцентрирована стратегическая российская авиация. То есть, если там были также успешные прилеты, то надо ожидать информации о Ту-22М3 или Ту-95МС повреждены или уничтожены. Принимая во внимание вероятное повреждение трех Ту-95МС, то это очень интересная информация о возможной потере бесценного ресурса для россиян.

"Потому что Ту-95МС, это основной самолет, который используется во время обстрелов по территории Украины с использованием авиационных ракет дозвукового типа Х-101/Х-555. Но, самое главное то, что Россия по состоянию на сегодня не может производить этих самолетов. В РФ отсутствует производство Ту-95МС, они исключительно эксплуатируют советское наследие", - отметил Коваленко.

Он добавил, что в боеспособном состоянии у России осталось несколько десятков таких стратегических самолетов.

"Есть категория общая - количество бортов. Но, если говорить о Ту-95 МС, о Ту-22М3, то это количество общее бортов, оно не соответствует количеству боеспособных. Потому что есть те, которые на ремонте или те, которые нуждаются в ремонте по тем или иным причинам. Ресурс отработанный. Примерно до трех десятков - это те, которые могут быть боеспособными и использоваться для ударов по территории Украины", - подчеркнул Коваленко.

Относительно того, чем могли быть нанесены удары по российским аэродромам, то пока можно только высказывать предположения, а более конкретно можно будет говорить, когда будет официальная информация.

"По моему мнению, это опять же какие-то малогабаритные воздушные объекты, которые мы неоднократно уже видели и которыми наносились удары по нефтеперерабатывающим заводам", - сказал эксперт.

Он добавил, что для ударов по аэродромам может использоваться такая же компонента, как и по НПЗ, то есть недорогим по стоимости средством уничтожается бесценный для России ресурс.

"Если мы говорим о Ту-95МС - это не просто очень дорогое и уникальное, оно не то, что на вес золота, а вообще - бесценное, как для россиян. Потому что его никак восстановить или компенсировать невозможно", - резюмировал он.

Атаки на российские аэродромы 5 апреля

В ночь на 5 апреля в результате массированного налета беспилотников на трех крупных аэродромах РФ раздавались взрывы. Акция была организована ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ. По данным источников украинской разведки по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области серьезно повреждены. Кроме того, на аэродроме города Ейск в Краснодарском крае в результате атаки дронов полностью сгорели два самолета Су-25. Также подтверждается атака на аэродром в российском Курске, но результаты пока уточняются.

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