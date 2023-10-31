В ВМС сообщили, что РФ пытается пополнить Черноморский флот за счет производства в Крыму.

Россия пытается пополнить Черноморский флот за счет производства судов на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня бассейн Черного моря является фактически закрытым для российских кораблей:

"Из-за конвенции Монтре был закрыт Турецкой Республикой Босфорский пролив. И это правильно. И пополнять состав флота россиянам стало сложно".

Плетенчук отметил, что Россия пытается пополнить Черноморский флот за счет производства на временно оккупированной территории Крыма. По его словам, в этом году россияне "взяли в строй" малый ракетный корабль проекта "Каракурт" - "Циклон".

"Сейчас продолжаются испытания еще одного такого же корабля с последующим его принятием в состав. И достраивается третий корабль", - рассказал он.

При этом спикер отметил, что "Циклон" фактически уже два года не может пройти испытания, хотя на него даже загружали крылатые ракеты "Калибр", но запустить не могут. Он сказал, что не знает причин почему такая ситуация.

Также Плетенчук отметил, что Россия не хочет пополнять ЧФ из других ресурсов, в частности, из Каспийской флотилии что-то тянуть, хотя такие факты имели место.

Он добавил, что россияне также могли бы стянуть корабли внутренними водами, например, даже с Балтики, однако там есть ограничения, поскольку большие десантные корабли вряд ли пройдут по этим речным каналам: "Поэтому они сейчас могут делать акцент на строительстве непосредственно в Крыму".

Плетенчук сообщил, что хоть было уменьшено количество судов ЧФ РФ, но группировка остается достаточно большой - это более 30 боевых единиц достаточно серьезных классов, в частности, надводные и подводные носители крылатых ракет, сторожевые и патрульные корабли, ракетные катера, которые имеют вооружение для нанесения огневого поражения по кораблям. При этом добавил, что еще есть патрульные катера типа "Серна" и "Раптор", вспомогательный флот, а также корабли и катера морской охраны ФСБ РФ, которых более десятка.

"Группировка еще достаточно большая, но, как вы видите, количество ее постепенно сокращается", - сообщил он.

Еще Плетенчук уточнил, что в Азово-Черноморском регионе находится более 30 российских судов, которые имеют достаточно существенное вооружение на борту, но в боевых действиях непосредственно участвуют только корабли, которые являются носителями крылатых ракет. То есть, фактически задействовано 10 единиц. По словам Плетенчука, именно их в первую очередь Россия отвела в Новороссийск как наиболее боеспособные платформы.

Русский флот - актуальное

Как сообщал УНИАН, Россия перебросила часть Черноморского флота РФ из Севастополя, который постоянно под ударами, в Новороссийск в Краснодарском крае.

В начале октября спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что была перемещена довольно большая часть кораблей.

Враг понял, что Силы обороны Украины являются угрозой для кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму и именно поэтому происходит это перемещение.

13 октября, Черноморский флот РФ пережил "черный день" - поражено несколько судов, в частности, буксир "Профессор Николай Муру", а также получил повреждения корабль "Павел Державин".

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