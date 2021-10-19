Министр обороны США Ллойд Остин отмечает, что Российская Федерация препятствует мирному урегулированию начатой ею войны на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном, который транслировался Военным телевидением Украины.
В частности, у Остина спросили, воспринимают ли в Соединенных Штатах ситуацию на Донбассе как замороженный конфликт.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", - констатировал Остин.
Читайте такжеОБСЕ приостановила мониторинговую миссию на ДонбассеВ частности, министр обороны США отметил, что РФ начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности защиты территориальной целостности и неприкосновенности", - заявил Остин.
Он напомнил, что президент США Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон отметил, что американская поддержка украинского суверенитета является непоколебимой.
"Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке и остановить дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ с Украиной", - отметил Остин.
Также министр обороны Соединенных Штатов призывает РФ прекратить осуществлять кибератаки против США и союзников и партнеров.
Он напомнил, что в 2014 году США выделили для Вооруженных сил Украины более 2,5 миллиарда долларов с целью отстаивания Украиной территориальной целостности и защиты территории на суше и в территориальных водах.
Остин добавил, что сегодня с Тараном обсуждал укрепление партнерства в Черноморском регионе в ответ на дестабилизационные действия России.
"Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для того, чтобы сдерживать российскую агрессию", - сказал Остин.
Глава Пентагона в Украине
Как сообщал УНИАН, 19 октября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин начал свой первый визит в Украину.
Визит проходит в рамках его европейского турне. Кроме Украины, глава Пентагона посетит Грузию и Румынию, а также приветствует участие в переговорах с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.