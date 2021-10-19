Ллойд Остин призывает РФ прекратить войну на востоке Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечает, что Российская Федерация препятствует мирному урегулированию начатой ею войны на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном, который транслировался Военным телевидением Украины.

В частности, у Остина спросили, воспринимают ли в Соединенных Штатах ситуацию на Донбассе как замороженный конфликт.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", - констатировал Остин.

Читайте такжеОБСЕ приостановила мониторинговую миссию на ДонбассеВ частности, министр обороны США отметил, что РФ начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности защиты территориальной целостности и неприкосновенности", - заявил Остин.

Он напомнил, что президент США Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон отметил, что американская поддержка украинского суверенитета является непоколебимой.

"Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке и остановить дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ с Украиной", - отметил Остин.

Также министр обороны Соединенных Штатов призывает РФ прекратить осуществлять кибератаки против США и союзников и партнеров.

Он напомнил, что в 2014 году США выделили для Вооруженных сил Украины более 2,5 миллиарда долларов с целью отстаивания Украиной территориальной целостности и защиты территории на суше и в территориальных водах.

Остин добавил, что сегодня с Тараном обсуждал укрепление партнерства в Черноморском регионе в ответ на дестабилизационные действия России.

"Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для того, чтобы сдерживать российскую агрессию", - сказал Остин.

Глава Пентагона в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин начал свой первый визит в Украину.

Визит проходит в рамках его европейского турне. Кроме Украины, глава Пентагона посетит Грузию и Румынию, а также приветствует участие в переговорах с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Автор: Виталий Саенко