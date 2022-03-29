Решение принято из-за больших потерь РФ в Украине.

Россия перебросила в Украину более 1000 боевиков частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

По их данным, боевики российской ЧВК уже переброшены на восток Украины.

Враг может задействовать более 1000 наемников, в том числе руководителей организации.

"Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" в Украину за счет операций в Африке и Сирии", - говорится в сообщении министерства.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022

Как сообщал УНИАН, ранее боевики ЧВК "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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