В нападении на Украину собираются задействовать боевиков "Вагнера" / фото REUTERS

Россия перебросила в Украину более 1000 боевиков частной военной компании "Вагнера".  

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

По их данным, боевики российской ЧВК уже переброшены на восток Украины.

Враг может задействовать более 1000 наемников, в том числе руководителей организации.

"Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена переориентировать персонал "Вагнера" в Украину за счет операций в Африке и Сирии", - говорится в сообщении министерства. 

Как сообщал УНИАН, ранее боевики ЧВК "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

Вас также могут заинтересовать новости: