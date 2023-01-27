Дискредитация будет касаться начальника Генштаба ВСУ, главы СБУ, министра обороны, руководителя ОП и и. о. главы Нацполиции.

Российские спецслужбы готовят дискредитационную кампанию военнополитического руководства Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военнополитического руководства. В частности, дискредитационая кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского", - утверждают в разведке.

Отмечается, что, в частности будет "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

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"Цель ИПСО - посеять неуверенность в оборонных способностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", - отмечают в ГУР Минобороны.

Война в Украине - актуальные данные

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном месте прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

ВС РФ наступает на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

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