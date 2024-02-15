Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ряд других балтийских политиков объявлены в розыск в РФ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ряд других балтийских политиков объявлены в розыск в РФ. Таким образом режим Владимира Путина расставляет неугодным западным политикам ловушки на будущее. Об этом в своей колонке для DW написал корреспондент издания в странах Балтии Константин Эггерт.

Он уточняет, что в настоящее время в "розыске" находятся премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь правительства этой страны Таймар Петеркоп, министр культуры Литвы Симонас Кейрис, экс-мэр Вильнюса Ремигиус Шимашус и другие политики стран Балтии.

"Хотя конкретные статьи Уголовного кодекса, по которым их "разыскивают", в базе данных не приводятся, согласно краткому разъяснению путинского альтер эго Дмитрия Пескова, речь идет о демонтаже памятников военнослужащим Красной Армии в Латвии, Литве и Эстонии. Москва называет их "воинами-освободителями" и упорно называет часть этих действий "осквернением захоронений", - отмечает Эггерт.

Он напоминает, что в странах Балтии памятники считают "видимыми символами повторной оккупации трех стран сталинским режимом 1944 года".

"Во-первых, демонтаж любых монументов, расположенных на территории государства, - его суверенное право. Во-вторых, никакого "осквернения захоронений" нет. В большинстве случаев речь идет просто о памятниках, часто типичных советских монументах, рядом с которыми не существует никаких могил", - пишет автор.

По его словам, путинский режим все эти факты совсем не интересуют, ведь "он давно вернул в пропагандистский оборот советские басни о "добровольном вхождении Прибалтики в семью советских народов".

"Казалось бы, объявить потенциальной уголовницей премьер-министра Эстонии - что может быть лучше для коллективного Соловьева? В случае, если Каллас, Кейрис или другой человек из списка вдруг приедет в отпуск или на конференцию в одну из стран, симпатизирующих России, их задержание на границе вовсе не исключено", - отмечает журналист.

Эггерт подчеркивает, что даже если Кремлю не удастся добиться экстрадиции, то "удастся потрепать нервы ненавистным эстонцам, литовцам и латышам плюс ограничить зону передвижения политиков из стран Балтии странами ЕС, НАТО и их союзников вроде Японии и Австралии".

"В отличие от российских чиновников и депутатов-марионеток, политики в европейских странах не сидят в своих креслах вечно, а действительно возвращаются к частной жизни. Поэтому план Москвы по их "розыску" мог оказаться вполне эффективным. Более того, хоть эта база данных МВД России уже "засвечена" журналистами, будущие ее версии российские спецслужбы постараются тщательнее засекретить. Режим Путина намерен мстить и в дальнейшем. Поэтому для других политиков и общественных деятелей Запада угроза не миновала", - резюмирует Эггерт.

Отношения Эстонии с РФ - последние новости

Эстония давит относительно ареста активов Центробанка РФ. По данным Bloomberg, страна считает, что важно арестовать активы в 2024 году, желательно еще до начала выборов в США.

Также УНИАН сообщал, что Эстония не верит заявлению Путина об отсутствии планов нападения на членов НАТО.

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