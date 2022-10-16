Россияне в панике покидают страну, поскольку не хотят воевать против Украины.

Разрешением на "частичную" мобилизацию руководство Российской Федерации признало, что ситуация для них ужасна и чем дальше, тем хуже.

Об этом заявил военный эксперт, бывший командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин был вынужден дать согласие на мобилизацию и признать, что не может контролировать всего. Это важно, и именно из-за этого началось противостояние в Кремле. С самого начала было понятно, что россияне не поддерживают мобилизацию. Полмиллиона военнообязанных россиян покинули страну, чтобы не быть мобилизованными, они не хотят драться за российскую армию или против Украины", - пояснил Ходжес.

Видео дня

По его словам, все видели видео, на которых демонстрируются ужасные условия пребывания российских мобилизованных и их обеспечение.

"Вся эта система - результат долгих лет коррупции и некомпетентности. Но это произошло и это преступление, что необученные солдаты будут отправлены на войну. Путин просто распоряжается их жизнями, забрасывает телами поле боя, чтобы продолжать войну. Ему все равно сколько людей могут погибнуть, но это его метод продолжения войны", - добавил эксперт.

Мобилизация в России 2022

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что в стране с этого же дня стартует частичная мобилизация военных.

Мобилизовать должны были только тех военных, которые находились в запасе. Кроме того, мобилизованные должны были проходить обучение. Позже не раз сообщалось, что повестки получали не только люди с военным опытом. Также есть сведения, что людей без подготовки почти сразу отправляли на войну с Украиной.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать должны были около 300 тыс. россиян. Однако по данным росСМИ, количество мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

Позже сообщалось, что в РФ есть серьезные проблемы с обеспечением мобилизованных, в частности, не хватает зимней формы.

Как стало известно, 14 октября "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. К оккупационной армии государства-агрессора призвали 222 тысячи мужчин.

На днях британская разведка заявила, что на всех мобилизованных россиян не хватает бронежилетов.

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