В результате вражеского ракетного удара по столице Украины, по предварительным сведениям, нет жертв.

В пятницу, 31 мая, рано утром российские оккупанты нанесли по Киеву ракетный удар, противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

По предварительным сведениям, противник использовал во время атаки крылатые ракеты, сообщили в Киевской городской военной администрации. "Предварительно, по имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении", - отметили в КГВА.

Оперативные службы уже работают на месте. Пока информации о жертвах нет, сведения уточняются. Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве сегодня была объявлена в 4:50, а отбой был в 5:15.

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Россияне уже много раз атаковали столицу Украины и Киевскую область дронами и ракетами. В частности, противники нанесли удар 8 мая - в День памяти и примирения. Враги запустили крылатые ракеты Х-555/Х-101/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все вражеские воздушные цели ликвидировали силы ПВО.

Стоит отметить, что украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ, которое стартовало 24 февраля 2022 года, по состоянию на 30 мая ликвидировали уже 2 222 крылатые ракеты захватчиков.

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