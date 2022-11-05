Дмитрий Кулеба сказал, что есть моменты, которые прорабатываются на перспективу - на следующий год.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что до конца этого года будут реализованы определенные договоренности с международными партнерами относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

У Кулебы в эфире информационного марафона спросили, от кого из международных партнеров Украина может рассчитывать на помощь оружием.

"К сожалению, об этом я вам рассказать не могу, потому что у нас есть правило: мы не объявляем о поставках до тех пор, пока или сама страна, которая поставляет, не сделает соответствующее объявление, или мы не договариваемся о том, что мы можем об этом объявить, и такая страна не будет иметь ничего против", - подчеркнул Кулеба.

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При этом, министр сказал, что "уже есть конкретные, но не объявленные договоренности, достигнутые и президентом Украины, и на уровне правительства с некоторыми странами".

Он сказал, что есть моменты, которые прорабатываются на перспективу - на следующий год.

"Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года. Но, по крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть соответствующие договоренности", - заявил Кулеба.

ПВО и ПРО для Украины: что известно

В сентябре в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

13 октября стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, что будут способны уничтожать крылатые ракеты.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.