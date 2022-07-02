Тема Украины на саммите НАТО была главной. Вкратце, лидеры Северноатлантического альянса согласовали беспрецедентную помощь и содействие.

Самая лучшая мотивация войти в блок НАТО - это действия самой России и ее президента Владимира Путина. Оккупация Крыма в 2014 году и развязанная война на Донбассе открыли ящик Пандоры. А полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022-го не просто подтолкнуло Швецию и Финляндию, а буквально вынудило Северноатлантический альянс действовать быстро и решительно.

Как говорится в сюжете FreeДом, в Кремле теперь, скрепя зубами, говорят, что ни Швеция, ни Финляндия не несут для Кремля угрозы. Конечно, это всего лишь хорошая мина при плохой игре.

"1300 км общей границы с НАТО, оказывается, это теперь не проблема для России, потому что у них нет территориальных претензий. А к Украине, оказывается, есть. При этом неучи из Кремля умалчивают об оккупированной Карелии, которая должна принадлежать Финляндии. После всех этих агрессивных действий и заявлений РФ никто не верит", - отмечают журналисты.

Стремительное вхождение в НАТО Швеции и Финляндии было неизбежным. Мало кто помнит, но в Госдуме РФ нашлись депутаты, которые на полном серьезе в прошлом году предложили оккупировать шведский остров Готланд. ВМФ РФ развернули учения, а все мы знаем: где учения России, там и до вторжения недалеко.

Тема Украины на саммите НАТО была главной. Вкратце, лидеры Северноатлантического альянса согласовали беспрецедентную помощь и содействие. Это - средства безопасной связи, топливо, средства медицины, химические и биологические средства защиты, а также сотни портативных систем борьбы с дронами.

"Парадокс - Путин все время твердил о расширении НАТО и пугал этим свой народ. Сейчас же он невольно добился расширения НАТО и взялся успокаивать всех. А Альянсу он своей политикой помог мобилизоваться", - подытожили журналисты.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг избежал ответа, возможно ли ускоренное вступление Украины в Альянс.

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