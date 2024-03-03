Оккупанты считают юг стратегически важным, подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских оккупантов. В Запорожской области россияне имеют задачу - отбросить Вооруженные сили Украины, поскольку они в результате контрнаступления на протяжении лета пересекли вражеские линии обороны, находятся с фланга группировки противника и могут доставать разным вооружением, в том числе дальнобойной артиллерией, до логистических путей захватчиков.

Поэтому оккупанты пытаются захватить село Работино и оттеснить наших защитников, идут тяжелые боевые действия, и РФ перебрасывает новые средства, рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины - генерал украинской армии Николай Маломуж в эфире канала "FreeДом".

"…сам Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) контролирует этот сектор, так как возможны контрудары с нашей стороны. А уже новые средства и особенно поступающие боеприпасы в перспективе могут позволить нам движение просто до Мелитополя, окружение группировки с Запорожского направления, а в перспективе - Херсонского", - сказал эксперт.

Видео дня

Экс-руководитель СВР добавил, что противник пытается не допустить такого развития событий. "…И сейчас одно из самых важных направлений - здесь, потому что юг они считают стратегически важным как для них, так и для нас в плане освобождения и возможных мощнейших стратегических операций. Они на всякий случай планируют, что мы сможем их развивать весной-летом", - отметил Маломуж.

Важные новости - Работино в центре внимания

2 марта полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что враги в ближайшее время сосредоточатся на том, чтобы "срезать выступ" возле Работиного и оттеснить наших воинов.

Вечером 3 марта Генштаб украинской армии сообщил, что на протяжении суток враги не проводили штурмовых действий в Запорожской области, однако наносил авиационные удары, в частности, в районе Работиного.

Стоит отметить, что захватчики уже понесли огромные потери на украинской земле. Общие потери российской армии на сегодняшний день в Украине составляют приблизительно 416 800 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: