Ежедневно мимо боеприпаса ходили местные жители.

На Черниговщине взрывотехники полиции обезвредили боевую часть авиабомбы, что два года пролежала посреди села. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции.

Полицейские установили, что взрывоопасный предмет чрезвычайной разрушительной силы почти два года пролежал вблизи хозяйственного здания одного из подворьев в селе Новая Басань Нежинского района. Этот населенный пункт относится к числу наиболее пострадавших во время российской оккупации части Черниговской области.

Как пояснил взрывотехник полиции Владимир Бочка, опасная находка – конструктивный элемент фугасной авиационной бомбы ФАБ-500. Только взрывчатого вещества он содержит почти 50 кг.

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"Боевая часть бомбы не сработала еще в марте 2022 года, когда российские захватчики пытались через это село вести наступление на Киев. С тех пор боеприпас лежал под стеной хозяйственного здания, ничем не прикрытый. Мимо него ежедневно ходили люди, не понимая, что это такое и какой опасности они себя подвергают", – отметил взрывотехник.

На подозрительный предмет местные жители обратили внимание только сейчас и позвонили в полицию. По вызову прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции Черниговщины, которые подтвердили исключительную опасность боеприпаса.

Полицейские транспортировали боевую часть авиабомбы на временный полигон для обезвреживания таких предметов. Боевая часть авиабомбы была уничтожена с помощью специального взрывотехнического оборудования и штатных взрывчатых веществ.

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Недавно на Черниговщине ввели специальный пограничный режим. Этот спецрежим предусматривает ряд ограничений.

Так, люди, проживающие в 5-километровой близости к вражеской границе, должны получить разрешение на право проживания. Также представители бизнеса, который работает в 5-километровой зоне, должны получить разрешение у пограничной службы на осуществление предпринимательской деятельности.

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